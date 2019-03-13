Собянин снизил москвичам прожиточный минимум

В Москве снижен прожиточный минимум для всех групп населения. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как следует из документа, за четвертый квартал 2018 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в 16 тысяч 87 рублей, что оказалось меньше на 173 рубля, чем в третьем квартале того же года.

Для трудоспособного населения в четвертом квартале столичные власти установили прожиточный минимум в 18 376 рублей – это на 204 рубля меньше, чем было в третьем квартале. Для пенсионеров минимум составит 11 424 рубля, при том, что ранее он составлял 11 505 рублей. Для детей эта величина установлена в 13 747 рублей – против 13 938 рублей ранее.

При этом, отмечается в постановлении, до установления прожиточного минимума за первый квартал 2019 года, для расчетов соцвыплат по-прежнему будет применяться прожиточный минимум за второй квартал 2018 года. Тогда он был установлен на уровне 16 463 рубля на душу населения, 18 781 для трудоспособных жителей столицы, 11 609 для пенсионеров и 14 329 рублей для детей.

Напомним, в Москве с января 2019 года подорожал проезд на общественном транспорте (кроме разовых поездок), повысилась стоимость жилищно-коммунальных услуг, возросли цены на продукты. Эксперты уже заявили о росте расходов россиян в феврале этого года, хотя традиционно в этот месяц они снижаются. Рост среднего чека и увеличение доли затрат на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два месяца и 50% три месяца назад) свидетельствуют о росте цен, с которым не справляются уже никакие стратегии экономии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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