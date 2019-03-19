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Эхо жуткого пожара: в Москве бизнесмен признан виновным в ЧП с гибелью 12 человек

В Москве суд признал виновным Аламбека Тогузакова нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ) и организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Речь идет о сильном пожаре в швейном цехе, в котором погибли 12 человек, в том числе ребенок.

Следствием и судом установлено, что Тогузаков в период с июня 2015 по январь 2016 года, осуществляя предпринимательскую деятельность, не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, расположенных на улице Стромынка в городе Москве. В результате этого вечером 30 января 2016 года в одном из помещений произошло возгорание общей площадью 3000 квадратных метров и обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двенадцати человек, среди которых один малолетний ребенок.

Кроме того, как отметили в СКР, подсудимый в период с середины 2015 по январь 2016 года в нарушение положений миграционного законодательства РФ принял на работу двух иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, а также создал им условия труда, определил круг обязанностей и трудовой распорядок, оборудовал рабочие места и место для отдыха в одном из указанных помещений, установил размер заработной платы. О своих действиях он не сообщил в установленном порядке в Федеральную миграционную службу и иные компетентные органы.

В рамках расследования уголовного дела проведены 32 судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожарно-технические, выводы которых подтвердили обоснованность предъявленного обвинения. В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговором суда Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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