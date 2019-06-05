Мосгордума назначила себе выборы на 8 сентября

Сегодня Московская городская дума назначила дату выборов в столичный парламент седьмого созыва. Выборы состоятся 8 сентября. Завтра Мосгоризбирком обсудит план мероприятий по подготовке и проведению кампании, состав рабочей группы по приему документов у кандидатов и рассмотрит вопрос об использовании на выборах регионального фрагмента ГАС «Выборы».

В настоящий момент известно, что на выборы от «Единой России» пойдут 12 депутатов действующего состава Мосгордумы – они заняли первые 12 строчек списка, сформированного по итогам внутрипартйных праймериз. В их числе зампред МГД Андрей Метельский, спикер МГД Алексей Шапошников и глава думской партийной фракции Степан Орлов.

Оппозиция также заявила о намерении выдвинуть своих кандидатов. В частности, об участии в избирательной кампании заявили «яблочник» Сергей Митрохин, юрист Фонда борьбы с коррупций Алексея Навального Любовь Соболь, общественница Нюта (Анна) Федермессер – они сойдутся в 43 округе, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков представил список из восьми своих кандидатов.

Как сообщается на сайте Мосгоризбиркома, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской думы не может превышать 35 миллионов рублей.

Ранее Мосгордума приняла закон о проведении эксперимента по электронному голосованию на выборах 8 сентября, против которого выступала оппозиция.

По мнению экспертов, учитывая крайне низкие рейтинги «ЕР», большинство кандидатов от власти пойдет как самовыдвиженцы.

Согласно Уставу Москвы, Мосгордума будет избрана на пятилетний срок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

В Подмосковье пропал уроженец Перу: по подозрению в убийстве задержано двое мужчин. / Главный застройщик Минобороны РФ готовится к банкротству. / «Ребенок не должен прозябать без крыши над головой»: Минюст инициировал новый вид алиментов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»