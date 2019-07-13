Bloomberg: Кремль нашел возможность оставить Путина у власти после 2024 года

Кремль ищет варианты оставить у власти Владимира Путина после окончания его президентского срока правления в 2024 году. Как пишет агентство Bloomberg, если этот план будет реализован, Путин может увеличить свой срок правления – самый продолжительный со временен Иосифа Сталина.

В качестве одного из сценариев рассматривается назначение Путина премьер-министром с расширенными полномочиями, для чего требуется сохранение конституционного большинства в Госдуме от правящей партии «Единая Россия» и последующее изменение основного закона страны. Однако, как отмечается в публикации, за менее чем 18 месяцев до парламентских выборов популярность «Единой России», как и рейтинг одобрения самого Путина, – обвалились до минимального уровня.

В этой ситуации, по сведениям источников агентства, Кремль в настоящее время рассматривает вопрос о сокращении в Госдуме доли мест, избранных по партийным спискам – с 50 % до 25%. Остальные кандидаты будут избираться в мажоритарных округах, где многие прокремлевские выдвиженцы смогут баллотироваться как номинально независимые, чтобы избежать «токсичного» клейма членства «Единой России». Как считает Bloomberg, эти меры могут позволить Путину сохранить полный контроль над обновленным парламентом, и осуществить необходимые конституционные изменения. Один из вариантов – получение должности премьер-министра с расширенными конституционными полномочиями. Впрочем, как отметили агентству политологи, окончательное решение будет за Путиным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.07.19

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