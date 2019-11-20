Кремль отказался от идеи изменить систему выборов в Госдуму

Администрация президента РФ решила не менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа депутатов-одномандатников. Таким образом, пропорция останется прежней – 50% одномандатников и столько же списочников (по 225 человек соответственно). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в «Единой России». Эти сведения подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Напомним, в июле Bloomberg со ссылкой ни источники сообщал о возможности проведения парламентской реформы в России. Агентство отмечало, что это один из рассматриваемых Кремлем вариантов решения вопроса, как оставить у власти Владимира Путина после окончания его президентского срока правления в 2024 году.

По его информации, в качестве одного из сценариев рассматривается назначение Путина премьер-министром с расширенными полномочиями. Для этого требуется сохранение конституционного большинства в Госдуме от ЕР и последующее изменение основного закона страны. В этой ситуации, указывали источники агентства, Кремль рассматривает вопрос о сокращении в Госдуме доли мест, избранных по партийным спискам – с 50% до 25%. Остальные кандидаты – 75% – будут избираться в одномандатных округах, где многие прокремлевские выдвиженцы смогут не «светить» свою принадлежность к партии власти и формально считаться независимыми, сообщал Bloomberg. Так или иначе, окончательное решение будет за Путиным, указывали политологи в комментариях изданию.

В начале сентября источники РБК сообщали, что Кремль может рассмотреть вопрос о парламентской реформе в случае, если ЕР получит низкие результаты в ходе выборов в региональные парламенты – в среднем менее 40%. Однако итоговый результат составил 68,06%.

Ранее эксперты Института социально-экономических и политических исследований предупреждали о риске для «Единой России» столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов на выборах в 2021 году при возможном увеличении в Госдуме доли одномандатников до 75%. При этом они прогнозировали, что представительство ЕР в парламенте может сократиться в два раза. Также это расширило бы поле возможностей либеральных сил, так как в регионах с их повышенной поддержкой могло появиться больше всего новых округов, указывали эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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