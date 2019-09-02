СМИ узнали о возможном проведении в России парламентской реформы при низких результатах ЕР

Кремль может рассмотреть вопрос о парламентской реформе в случае, если партия «Единая Россия» получит низкие результаты в ходе региональных выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента РФ.

По словам собеседников издания, в Кремле проанализируют итоги выборов в региональные законодательные собрания и городские думы. «Если «Единая Россия» наберет в среднем менее 40% голосов по спискам, это может дать старт дискуссии по изменению системы выборов в Госдуму», – рассказали источники. По их словам, в Кремле не прочь пересмотреть пропорцию депутатов, избираемых по партийным спискам, и депутатов-одномандатников. Доля последних в случае реформы вырастет до 75%, сейчас действует схема 50/50 – из 450 депутатов половина избирается по партспискам, половина – по одномандатным округам. Впрочем, как уточнили два близких к Кремлю источника, данную идею пока серьезно не обсуждали.

Еще один собеседник издания отметил, что значение будет иметь не только результат партии власти на ближайших выборах, но и отсутствие скандалов при подсчете голосов.

Идея изменить правила выборов в Госдуму возникла из-за необходимости получить в парламенте следующего созыва провластное большинство – не менее 226 голосов, уточнили два источника. По их словам, это задача-минимум, а задача-максимум – получение конституционного большинства в 300 голосов.

О возможности проведения парламентской реформы в России в июле сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что это один из рассматриваемых Кремлем вариантов решения вопроса, как оставить у власти Владимира Путина после окончания его президентского срока правления в 2024 году. По его данным, в качестве одного из сценариев рассматривается назначение Путина премьер-министром с расширенными полномочиями. Для этого требуется сохранение конституционного большинства в Госдуме от правящей партии «Единая Россия» и последующее изменение основного закона страны. В этой ситуации, по сведениям источников агентства, Кремль рассматривает вопрос о сокращении в Госдуме доли мест, избранных по партийным спискам – с 50% до 25%. Остальные кандидаты будут избираться в мажоритарных округах, где многие прокремлевские выдвиженцы смогут не «светить» свою принадлежность к ЕР и формально считаться независимыми, сообщало агентство. Так или иначе, окончательное решение будет за Путиным, указывали политологи в комментариях изданию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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