Негусто: явка на выборы в Мосгордуму остается минимальной

Выборы в Московскую городскую думу, несмотря на многочисленные скандалы, не привлекли внимания широкого круга жителей российской столицы. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, к 18:00 на избирательные участки пришли лишь 17,2% граждан, обладающих правом голоса.

Примечательно, что на выборах в Мосгордуму в 2014 году явка к этому времени была 17,5% от общего числе избирателей.

Стоит отметить, что ранее сегодня произошло несколько сбоев в экспериментальной электронной системе голосования. Система не учла 1 тысячу 400 голосов, еще 6 тысяч 500 человек не смогли проголосовать, хотя в мэрии заявляют, что «зависло» лишь 543 избирателя». Судя по последней информации, которую привел Горбунов, систему удалось наладить – явка на электронных участках приближается к 90%. Заявки на электронного голосование подавали порядка 11 тысяч избирателей.

Голосование в Москве продлится до 20:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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