российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 сентября 2019, 20:25 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Негусто: явка на выборы в Мосгордуму остается минимальной

Выборы в Московскую городскую думу, несмотря на многочисленные скандалы, не привлекли внимания широкого круга жителей российской столицы. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, к 18:00 на избирательные участки пришли лишь 17,2% граждан, обладающих правом голоса.

Примечательно, что на выборах в Мосгордуму в 2014 году явка к этому времени была 17,5% от общего числе избирателей.

Стоит отметить, что ранее сегодня произошло несколько сбоев в экспериментальной электронной системе голосования. Система не учла 1 тысячу 400 голосов, еще 6 тысяч 500 человек не смогли проголосовать, хотя в мэрии заявляют, что «зависло» лишь 543 избирателя». Судя по последней информации, которую привел Горбунов, систему удалось наладить – явка на электронных участках приближается к 90%. Заявки на электронного голосование подавали порядка 11 тысяч избирателей.

Голосование в Москве продлится до 20:00.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.19

Системный кризис: эксперт оценил предварительные итоги выборов-2019. / Часть москвичей лишили возможности голосовать из-за сбоя компьютерного оборудования. / В Москве началась подготовка к обмену заключенными с Киевом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в Мосгордуму

Часть москвичей лишили возможности голосовать из-за сбоя компьютерного оборудования

Московская оппозиция заявила о новой акции протеста

Власти и оппозиции «пора включить слуховой аппарат»: выборы в Мосгордуму грозят обернуться расколом общества

«Перерасчет пройдет в первой декаде сентября»: москвичам перед выборами повысили пенсию

Критики системы проигнорировали Памфилову: ЦИК хочет распустить свой Научно-экспертный совет

«Масло в огонь подлили протесты»: выборы в Мосгордуму ломают планы партии власти и оппозиции

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму в третий раз отправили под арест

Француза, взломавшего систему голосования в Москве, пригласили стать наблюдателем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы в Мосгордуму,