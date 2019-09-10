«Режим авторитарного клана»: Фургал пытается «сковырнуть» Жириновского

Безоговорочная победа ЛДПР на выборах в Хабаровском крае формирует региональный «режим диктаторского авторитарного клана». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нынешний хабаровский губернатор Сергей Фургал обладает президентскими амбициями и готов «подсидеть» лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«В Хабаровске ситуация более страшная, чем может показаться. Там выстаивается режим диктаторского авторитарного клана. Режим держится на тотальном популизме, любое слово против – угрозы жизни и здоровью», – заявил Матвейчев, назвав Фургала «полукриминальным олигархом».

Как считает политолог, Фургал имеет далеко идущие планы и может «подсидеть» лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Жириновский, конечно, определил своего наследника, но Фургал имеет свои определенные планы, он очень богатый человек. В ЛДПР сидят не бессребреники, он будет покупать. Он будет пытаться «сковырнуть» Жириновского и возглавить партию. Жириновский сейчас эту опасность не чует, думает, что это разводки какие-то, но посмотрим… И естественно, он и президентские амбиции имеет, от ЛДПР выступать. Это человек с очень серьезным мнением о себе», – полагает Матвейчев.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, который также выступал на пресс-конференции, со своей стороны отметил, что методы работы Фургала мало отличается от того, как выстаивает свою работу партия власти. «Он воссоздал только ту систему, которую он видел и понимал. Хорошо это или плохо – он сделал тоже самое…только партия другая», – считает Забродин.

Как сообщал «Новый День», выборы в Хабаровском крае завершились безоговорочной победой ЛДПР. Согласно предварительным данным, главой администрации Комсомольска-на-Амуре стал кандидат от ЛДПР Александр Жорник. По информации краевого избиркома, он набрал 55,6% голосов избирателей. Представитель «Единой России», действующий врио мэра города Алексей Разин набрал лишь 13% голосов.

В гордуме Комсомольска-на-Амуре ЛДПР получила 24 мандата из 25-ти. Также либерал-демократам ушли 34 из 35-ти мандатов городской думы Хабаровска.

ЛДПР также одержала победу на выборах депутатов в краевую думу. У либерал-демократов 56,12% голосов, КПРФ – 17,24%, ЕР – 12,51%. При этом «Единая Россия» проиграла не только по партийным спискам, но и во всех одномандатных округах. По одномандатным округам ЛДПР получает 22 мандата, и по одному – у КПРФ и самовыдвиженца.

По федеральному одномандатному округу №70, где прошли довыборы депутата Госдумы, победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.19

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