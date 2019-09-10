«Не дай Бог, они действительно поверят, что всех жахнули…»: «ЕР» получила индульгенцию на новые антисоциальные реформы

Партия «Единая Россия», которая «жахнула всех» на прошедших региональных выборах, вместе с финансово-экономическим блоком правительства РФ готова продолжить курс на непопулярные антисоциальные реформы, сравнимые с повышением пенсионного возраста. Как считают эксперты, уже в ближайшее время жителям страны могут представить «новые яркие идеи», что в условии транзита власти и усиления либеральной оппозиции может быть весьма опасно для Кремля. Об этом, как передает корреспондента РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как полагает известный политолог Сергей Марков, после единого дня голосования, который, вопреки прогнозам части экспертов, обошелся без ярких скандалов и вторых губернаторских туров, «возникло ощущение, что партия власти вышла из кризиса, связанного с политическим провалом пенсионной реформы».

По его мнению, в этой связи «Единая Россия», видимо, будет выводиться из тени. «Поскольку прошел год с небольшим и многие результаты пенсионной реформы кажутся купированными, нас ждут новые предложения по смелым социальным экспериментам. Яркие идеи у нас в финансово-экономическом блоке, видимо, появятся», – прогнозирует Марков.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев со своей стороны не согласился, что кризис для «Единой России» закончился, но также обратил внимание, что эйфория, которая была заметна в партии – опасна.

«Думаю, что проблемы «ЕР» не закончились. «Единая Россия» – партия парламентского большинства, которая почему-то постоянно называет себя правящей, беря на себя ответственность за то, за что она ответственность на себя брать не может – у нас президентская республика. Есть огромная опасность – головокружение от успеха. Эти социально-экономические новации опасны», – подчеркнул Журавлев.

По его мнению, позиция «наша партия всех жахнула» в предыдущей выборной кампании уже продемонстрировала свою провальность. «С этой позицией мы пошли на выборы с известным всем результатам. Сейчас это может восприниматься как индульгенция на жесткую социальную политику – а это очень опасно. И мне кажется, что наша главная задача – объяснить это. Не дай Бог, они действительно поверят, что они всех победили», – сказал политолог.

В этой связи Марков отметил, что результаты таких «идей» проявятся к 2021 году, когда намечены выборы в Государственную Думу. При этом он обратил внимание, что сегодня уже создана новая политическая структура, которая включает в себя организацию протеста, что «активно работает в Москве и будет масштабироваться в регионы по принципу франчайзинга».

«Также создана структура мобилизации голосования – так называемое умное голосование. Это по сути дела электронная партия и Алексей Навальный – ее генеральный секретарь. Создана совокупность дружественных информационных ресурсов, плюс у них полное доминирование в соцсетях. Власть рискует потерять информационное лидерство», – сказал он.

Как считает эксперт, эта структура нацелена активно работать в 2020-2021 годы. «Чем будет заниматься эта новая структура – конечно, она будет выходить на 21 год и делать большую бучу. Они начали вести переговоры с КПРФ. Они сотрудничали в двух форматах на умном голосовании и в ряде регионов по нарушениям на выборах. В этом году у них денег было меньше, и основные бюджеты сконцентрированы на 20-21 годы. Вот такие мне видятся изменения в политической реальности», – заключил Марков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.19

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