«Умное голосование» привело в Мосгордуму «кандидатов-невидимок»

В Москве нашелся пропавший новоизбранный депутат Мосгордумы Александр Соловьев. Победитель выборов по округу №3, которого несколько дней не могли отыскать ни СМИ, ни избирком, явился в офис партии «Справедливая Россия» и сфотографировался с лидером Сергеем Мироновым. Судя по словам участников выборов, это не единственный «кандидат-невидимка».

На сайте партии «СР» сообщается, что «Сергей Миронов тепло поздравил с победой в нелегком избирательном марафоне теперь уже депутатов МГД Александра Соловьева и Магомета Яндиева».

Пост-выборный скандал произошел после того, как по итогам Единого дня голосования Соловьев пропал – его не могли найти ни журналисты, ни избирательная комиссия. СМИ отмечали, что сотовый телефон новоявленного депутаты отключен, в мессенджерах он не отвечает, а в соцсети в последний раз заходил 7 сентября. Журналисты окрестили Соловьева «депутатом-невидимкой».

Интересно, что именно Соловьев стал кандидатом «Умного голосования» оппозиции по 3 округу. На выборы здесь изначально заявился другой Александр Соловьев, представитель нежелательной в РФ «Открытой России». Появившегося вскоре его тезку недоброжелатели называли спойлером, призванным оттянуть голоса у оппозиционера. После того, как первому Соловьеву избирком отказал в регистрации, авторы проекта «Умное голосование» призвали в пику «Единой России» отдать голоса второму Соловьеву – выдвинутому «Справедливой Россией». Как получается, избиратели идею поддержали – так «эсер» Соловьев стал депутатом Мосгордумы. «Мы пока не знаем, что это за Соловьев, как он будет голосовать и не окажется ли он даже хуже «единоросов», но мы абсолютно точно знаем, как бы голосовала Цветкова от «ЕР», поэтому пока остаются шансы на то, что он окажется более-менее приличным», – отреагировал на это его оппозиционный тезка.

Похоже, что «Умное голосование» привело в Мосгордуму случайного человека – в политике новоиспеченный депутат новичок. По данным избиркома, он инженер-проектировщик второй категории, работает в ООО «Стройпроект». Вся его предвыборная программа уместилась в один короткий ролик на площадке vote.moscow.ru. Агитации, как отмечают пользователи соцсетей, он не вел, и на территории округа избиратели его не видели. Ранее политолог Александр Пожалов отмечал, что список кандидатов на выборы от «эсеров» вообще наводит на мысль, что им удалось достигнуть полного взаимопонимания с мэрией.

При этом «Умное голосование» поддержало нескольких кандидатов от КПРФ, хотя в округах были сильные представители муниципального депутатского корпуса.

«На мой взгляд, умное голосование внесло явный вклад в победу кандидата от КПРФ. В 42 округе одним из кандидатов был действующий муниципальный депутат района Дорогомилово 2-х созывов, который объективно является единственным из всех, кто системно работает с населением района, решая самые разные вопросы – от установки урны на детской площадке, до борьбы против строек, – отметила в комментарии РИА «Новый День» председатель президиума партии «Родина» Марина Костычева, которая тоже участвовала в выборах по этому округу. – Но жители решили объединиться вокруг «умного» кандидата, взамен работающего на территории долгие годы. Примечательно, что среди жителей шла очень активная агитация и популяризация итогов «умного голосования». Теперь время все расставит на свои места и посмотрим, как проявит себя избранный «умный» депутат в МГД».

В округе № 42 победила коммунистка Екатерина Енгалычева, поддержанная «умным голосованием».

Как сообщал «Новый День», ранее политолог Сергей Марков отмечал, что фактически структура мобилизации голосования, созданная скандальным политиком Алексеем Навальным, является своего рода электронной партией и «будет выходить на 2021 год и делать большую бучу». «Они начали вести переговоры с КПРФ. Они сотрудничали в двух форматах на умном голосовании и в ряде регионов по нарушениям на выборах. В этом году у них денег было меньше, и основные бюджеты сконцентрированы на 20-21 годы. Вот такие мне видятся изменения в политической реальности», – заключил Марков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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