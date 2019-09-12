«За существенные нарушения»: новоизбранные депутаты Мосгордумы потребовали отставки главы горизбиркома

Новоизбранные депутаты Мосгордумы от КПРФ потребовали отставки главы горизбиркома Валентина Горбунова. Заявление опубликовала в «Фейсбуке» депутат МГД Елена Шувалова, документ подписали 13 представителей КПРФ. При этом в гордуме оппозиции принадлежат 20 мандатов – еще 7 распределены между «Яблоком» и «Справедливой Россией».

Авторы заявления потребовали уволить главу Московской городской избирательной комиссии (МГИК) «за существенные нарушения, допущенные в ходе проведения выборов и при подведении итогов голосования». Кроме того, расформирован должен быть весь состав МГИК, который не сумел обеспечить проведение честных выборов. Его деятельность должна стать предметом расследования, считают депутаты. Они требуют также отмены результатов «электронного голосования», которое в качестве эксперимента проводилось в трех избирательных округах Москвы – и показало удивительно высокую поддержку избирателями провластных кандидатов.

Кроме того, авторы письма потребовали немедленно прекратить уголовное и административное преследование участников «московских протестов-2019», и освободить всех политических заключенных по этим делам. При этом вся появившаяся в СМИ информация о коррупции в московских и федеральных органах власти должна стать предметом расследования правоохранительных органов, говорится в заявлении.

«Мы призываем всех избранных депутатов Московской городской думы присоединиться к данному заявлению и поддержать нашу борьбу за чистоту и открытость власти», – подчеркнули коммунисты.

Заявление подписали все 13 депутатов от КПРФ, избранных в седьмой созыв Мосгордумы, говорится на сайте столичного отделения партии.

При этом, как выяснилось, «красные» не обращались к коллегам по Мосгордуме или в их партийные отделения с предложением подписать заявление. Так, в пресс-службе московского «Яблока» пояснили, что «к «яблочникам» никто не обращался, об этом заявлении, к сожалению, мы ничего не знаем». При этом, напомнили в партии, еще во время избирательной кампании основатель «Яблока» Григорий Явлинский выступил с 8 требованиями к власти, в числе которых были и указанные в письме коммунистов. «Московское «Яблоко» эти требования поддержало полностью», – подчеркнули в пресс-службе партии. Кроме того, в день выборов Явлинский заявил о том, что депутаты от партии в МГД будут добиваться освобождения политзаключенных. На странице в «Фейсбуке» депутата столичного парламента по 43 округу Сергея Митрохина говорится о том, что он поддерживает митинг за свободу политзаключенных, который намечен на следующие выходные.

В московском отделении «эсеров» корреспонденту РИА «Новый День» затруднились оперативно прокомментировать ситуацию, отметив, что, возможно, сделают это позже.

Отметим, что среди членов Мосгоризбиркома не было единства при подведении итогов выборов в городскую думу. Так, к решению МГИК от 10 сентября «Об установлении общих результатов выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» прикреплено особое мнение члена комиссии с правом решающего голоса Людмилы Синельниковой (КПРФ).

В ее заявлении говорится, что результаты выборов «получены с нарушением принципа свободных выборов, установленных статьей 3 Конституции Российской Федерации»: в частности, кандидаты от власти задействовали админресурс, избиркомы отказались регистрировать кандидатов от оппозиции, что вызвало крупные протесты в Москве, в ходе кампании имел место подкуп избирателей, а в Единый день голосования фиксировались многочисленные нарушения. Все это не позволяет признать выборы свободными и демократичными, и ставит под сомнение данные в протоколах избиркомов, заключила Синельникова.

Накануне лидер московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что во время выборной кампании-2019 столичные власти вернулись в эпоху «лихих 90-х». «Исполнительная власть и избирательная комиссия в Москве в этот раз выбрали тактику «лихих 90-х» – грязь, фальсификация, нарушение закона», – подчеркивал он, уточнив при этом: «Горбунова – в отставку, МГИК расформировать – это наше предложение, мы добьемся этого».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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