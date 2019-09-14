Новоизбранный депутат Мосгордумы, которого все «потеряли», объяснил свое «исчезновение»

Новоизбранный депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Александр Соловьев, которого после выборов 8 сентября не могли найти журналисты и представители избирательной комиссии, объяснил свое «исчезновение» тем, что решил взять несколько дней отдыха и провести их с семьей.

«Мне больше всего нравится версия, что меня не существует. Отчасти из-за нее я понял, что сейчас уже пора появиться», – сказал он в интервью РБК.

Комментируя свою победу на выборах, Соловьев отказался оценить вклад «умного голосования», заявив, что его невозможно подсчитать. «Есть такое понятие как «летняя тактика» – общение в основном один на один с избирателем. Это старый добрый способ. После работы проходишь по дворам и общаешься с людьми, которых встречаешь. Я в первую очередь обсуждал транспортную проблему с жителями, она беспокоит многих. Таких встреч было достаточно много, все лето в свободное от работы время», – сказал он.

По его словам, партия его кампанию не финансировала. «Справедливая Россия» не сочла необходимым и выставлять наблюдателей, «потому что в большинстве округов работали автоматические системы, голоса не считались вручную». «Аппарат обмануть очень сложно», – считает Соловьев.

Своим электоратом депутат назвал сторонников «левонаправленных» партий – помимо «Справедливой России» это КПРФ и «Яблоко». Политику «Единой России» он не вполне одобряет, потому что эта партия «на некоторые непопулярные вещи оказала влияние», в частности на пенсионную реформу и повышение НДС. Взгляды КПРФ депутат назвал другой крайностью.

Несмотря на знакомство с «людьми из мэрии», Соловьев не может однозначно отнести себя к «команде мэра Сергея Собянина». «В его команде много здравых, хороших людей, и неправильно говорить, что они делают плохо жителям Москвы, – сказал он РБК. – В то же время есть вещи, с которыми я в корне не согласен». При этом он отказался конкретизировать, с чем именно не согласен.

Как сообщал «Новый День», пост-выборный скандал произошел после того, как по итогам Единого дня голосования Соловьев пропал – его не могли найти ни журналисты, ни избирательная комиссия. СМИ отмечали, что сотовый телефон новоявленного депутаты отключен, в мессенджерах он не отвечает, а в соцсети в последний раз заходил 7 сентября. Журналисты окрестили Соловьева «депутатом-невидимкой».

Интересно, что именно Соловьев стал кандидатом «Умного голосования» оппозиции по 3 округу. На выборы здесь изначально заявился другой Александр Соловьев, представитель нежелательной в РФ «Открытой России». Появившегося вскоре его тезку недоброжелатели называли спойлером, призванным оттянуть голоса у оппозиционера. После того, как первому Соловьеву избирком отказал в регистрации, авторы проекта «Умное голосование» призвали в пику «Единой России» отдать голоса второму Соловьеву – выдвинутому «Справедливой Россией». Как получается, избиратели идею поддержали – так «эсер» Соловьев стал депутатом Мосгордумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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