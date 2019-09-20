Рашкин vs Зюганов: КПРФ на пороге перемен

По итогам прошедшего единого дня голосования стали очевидны благоприятные перемены, коснувшиеся коммунистической партии, – можно говорить о её триумфальном шествии по России. Такое мнение высказал экс-сотрудник отдела по информационно-аналитической работе ЦК КПРФ Павел Климачев. По его оценке, самая большая заслуга в успехе принадлежит лидеру московских коммунистов, депутату Госдумы Валерию Рашкину, который в итоге должен занять место председателя компартии Геннадия Зюганова.

В статье, которую Климачев подготовил для РИА «Новый День», отмечается, что таких успехов КПРФ не имела уже давно. «Впервые за долгое время партия будет иметь свои фракции во всех парламентах страны. В Московской городской думе коммунисты отвоевали тринадцать мест, одержав уверенную победу над провластными кандидатами, которых активно вели в разных округах», – обратил внимание он.

«Каков «рецепт» успеха? – пишет коммунист. Всё просто – в партии появился настоящий лидер. За кулисами КПРФ давно ходят разговоры о том, что Геннадий Зюганов, как лидер, устарел. Он политик старой закалки, чьи знания, навыки и опыт утратили свою актуальность. С ним партия не видела расцвета. Многие коммунисты с грустью признают, что при Зюганове партия находилась в застое, не зная ни развития, ни деградации. Он завёл партию в логический тупик, когда даже самые ярые сторонники КПРФ стали от неё отворачиваться. Однако всё стало меняться, когда на сцене появился Валерий Рашкин. Подобно глотку свежего воздуха он лёгким морским бризом пронёсся по рядам партии, освежая её, разжигая в сердцах коммунистов былой огонь».

Как считает Климачев, Рашкину удалось не только оживить «окостеневшее образование», но и превратить партию в реальную силу. «За минимальный срок он смог добиться того, что о КПРФ стали говорить без иронии и издёвки. С Зюгановым же партия больше становилась объектом нападок комедиантов, чем магнитом и ориентиром для граждан. Более того, Валерий Фёдорович проявляет не только лидерские качества, но и демонстрирует свои первоклассные дипломатические способности. Он – договороспособен. Рашкин знает, как идти на компромиссы, как играть в большую политику. Другими словами – в «Игре престолов» он был бы одним из лучших игроков, кто дошёл бы до финала триумфатором», – пишет коммунист.

По его оценке, особенно талант Рашкина проявился на прошедших выборах. «Он смог договориться, перетянуть на свою сторону Навального. Либерал, до этого отчаянно отбрыкивающийся от контактов с любыми партиями старой формации, пошёл на контакт и даже больше – поддержал кандидатов от КПРФ, предложив россиянам «умное голосование». Москва, один из самых напряжённых округов, где борьба за депутатские кресла всегда ожесточённая, так как мэрия в принципе не желает видеть «чужих». Однако даже здесь Валерий Рашкин продемонстрировал ювелирную дипломатическую работу – он смог договориться с Анастасией Раковой (вице-мэр Москвы по вопросам социального развития, – ред.), и та согласилась провести в Мосгордуму тринадцать кандидатов – не мешать агитации, способствовать избранию коммунистов. Недалёк тот день и час, когда Валерий Рашкин сможет привести КПРФ к самой многочисленной партии в Государственной Думе, но без значительных перемен это невозможно», – подчеркивает Климачев.

«Геннадий Зюганов был лидером партии достаточно долго. Он сохранил её для будущих поколений, за что ему огромное спасибо. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что будущее уже наступило, и теперь партию вперёд может повести только коммунист будущего, такой как Валерий Рашкин. Геннадий Зюганов вот-вот уйдёт, передав борозды правления Рашкину, и тогда КПРФ снова засияет красной звездой на небосклоне», – заключил коммунист.

Стоит отметить, что слухи о подобной рокировке в КПРФ появляются регулярно уже несколько лет. На пресс-конференции в Москве по итогам единого дня голосования Зюганов и Рашкин в очередной раз выступили с опровержением по этому поводу. «Меня трудно подсидеть. Когда меня допрашивали и пугали, я сказал, пока есть моя голова и моя воля, мне ничего не страшно», – сказал тогда Зюганов. Рашкин со своей стороны заявил, что такое политическое поведение – не в ходу в компартии. «Это не наша традиция в партии, у нас товарищеское, дружное отношение, подставить плечо, если тяжело – помочь. Подсидки – это к другим партиям», – заверил он.

Примечательно, что позже в прессе появились сообщения о расколе в КПРФ относительно руководства фракцией коммунистов в Мосгордуме. По словам источников интернет-издания «Версия», ряд новых депутатов отказались поддержать кандидатуру, предложенную Зюгановым, и демонстративно проголосовало за другого кандидата. Речь идет о Николае Зубрилине, которого поддержал центральный аппарат КПРФ. Такая же ситуация и произошла с кандидатурами на пост глав комиссий в МГД, но ставленники центрального аппарата победили с перевесом в один голос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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