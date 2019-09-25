Итоги сентябрьских выборов: четырем избранным губернаторам грозят проблемы легитимности

Почти все главы регионов, избранные в Единый день голосования-2019, не получили поддержки даже половины избирателей, а явка на избирательные участки ухудшилась. Результатом этого могут стать проблемы легитимности. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в новом докладе о рейтинге устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0».

Политические аналитики обратили внимание, на губернаторских выборах в этом году хотя и обошлось без вторых туров, мобилизовать электорат в Единый день голосования не удалось 14 из 16 кандидатов власти. 50-процентный барьер на своих территориях сумели преодолеть только двое кандидатов – это Радий Хабиров (Башкирия) и Владимир Владимиров (Ставропольский край).

Худший результат показал Александр Беглов в Санкт-Петербурге: его реально поддерживает менее пятой части населения северной столицы. Политологи отмечают, что Беглов получил результат в 64,5% при самой низкой в России «губернаторской» явке в 29,9% – то есть фактически за него отдали голоса только 19,3% жителей Санкт-Петербурга, обладающих правом голоса. При этом на предыдущих губернаторских выборах за кандидата от партии власти проголосовало 30,3% избирателей.

На предпоследней строчке антирейтинга оказался глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. При явке в 37,3% он получил 56,1% голосов – получается, что за губернатора проголосовало 20,9% всех избирателей региона.

Немногим лучше дела обстоят у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: там явка составила 35,8%, и 60% из тех, кто пришел на участки, поддержали врио главы региона. Однако фактически за Чибиса отдали голоса только 21,5% мурманских избирателей.

Менее 30% голосующих жителей регионов поддержали также главу Вологодской области Олега Кувшинникова, Астраханской – Сергея Морозова, Оренбургской – Юрия Берга и республики Алтай – Олега Хорохордина. Выше 30% поддержка оказалась у главы Челябинской области Алексея Текслера, Забайкальского края Александра Осипова, в Волгоградской области у Андрея Бочарова, а также в Курганской и Курской областях – у Вадима Шумкова и Романа Старовойта соответственно. В Калмыкии Бату Хасикова поддержало 45,5% избирателей – при явке в 55,2% он получил 82,5% голосов.

«Главы Вологодской, Мурманской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга могут в перспективе столкнуться с проблемой легитимности – их поддержали менее четверти избирателей региона, причем в случае Александра Беглова речь идет о том, что его поддержал лишь каждый пятый, имеющий право голоса петербуржец, – отмечают эксперты. – Тем не менее, в Вологодской и Мурманской областях стоит отметить улучшение соответствующего показателя по сравнению с прошлыми выборами, в то время как в Сахалинской области и Петербурге численные показатели мобилизации избирателей значительно ухудшились».

В целом явка по сравнению с предыдущей губернаторской кампанией уменьшилась более чем в половине регионов. Лидером вновь стала северная столица, где интерес к выборам существенно упал после ухода с них кандидата от КПРФ Владимира Бортко.

Оппозиционные кандидаты по результатам голосования приблизились к кандидатам власти в пяти регионах, где сумели получить больше 20% поддержки – это Липецкая область (20%), Оренбургская (23,7%), Вологодская (25,2%), Сахалинская (24,2%) и Республика Алтай (31,6%). «Самым сильным оппонентом кандидату власти по степени электоральной поддержки оказался Виктор Ромашкин (КПРФ) в Республике Алтай – единственный оппозиционный кандидат, который набрал более 30% голосов», – отмечают аналитики.

При этом сразу порядка 10 руководителей регионов, по мнению экспертов «Минченко консалтинг», могут лишиться своих постов уже в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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