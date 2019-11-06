Оппозиция в Мосгордуме поддержала идеи мэрии: как голосовали депутаты на втором заседании нового созыва

В обновленной Мосгордуме, судя по итогам голосования на втором заседании столичного парламента, не удалось переломить традиционную проправительственную направленность решений. Хотя 20 мандатов досталось кандидатам от оппозиционных партий, фракции КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» не демонстрируют единства во взглядах на предложенные мэрией проекты законов.

В частности, предложение столичных чиновников установить величину прожиточного минимума в Москве в 12 578 рублей, которая вызвала протест представителей оппозиции, при голосовании поддержали практически все депутаты – даже те, кто яростно критиковал правительство за жадность, называл его «экстремально низким» и призывал смотреть «правде в глаза». Согласно опубликованным данным на сайте Мосгордумы, против этого законопроекта голосовал только Магомет Яндиев (фракция «Справедливая Россия»), был и один воздержавшийся – Дарья Беседина (фракция «Яблоко»). Представитель «Моей Москвы» Роман Бабаян предпочел вообще не голосовать.

По вопросу №8 (О приостановлении действия части 2 статьи 6 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»), который внезапно по инициативе спикера Шапошникова стали рассматривать шестым (хотя отдельного голосования по этому поводу не было), призыву депутата Яндиева голосовать «против» вняли только Дарья Беседина и 11 из 13 коммунистов. «Яблочник» Евгений Бунимович и «эсер» Михаил Тимонов воздержались, а депутат Бабаян и тут предпочел не голосовать.

Законопроект о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был принят в первом чтении без поименного голосования. Напомним, разработанный правительством Москвы, названный оппозицией крайне непрозрачным, проект бюджета поддержали 28 депутатов, против голосовали 17. Учитывая, что во фракциях «Моя Москва» и «Единая Россия» в общей сложности состоит 24 парламентария, а не вошедший ни в одну фракцию Андрей Медведев, как правило, голосует в духе «партии власти», непопулярный документ поддержали, как минимум, два представителя оппозиции.

Кстати, минимальный срок подачи поправок в бюджет в 7 дней (против предложенных депутатом от «Яблока» Сергеем Митрохиным двух недель) одобрили 24 депутата. Ровно такое же количество парламентариев состоит в «Единой России» и «Моей Москве».

Зато на итогах голосования ярко проявился «отход» Николая Губенко от позиции фракции КПРФ, в которой он состоит. Например, по вопросу назначении мировых судей, по которому вся фракция коммунистов дружно воздержалась, Губенко голосовал «за». Такая же история наблюдалась и по шестому (в повестке №8) вопросу, правда, тут компанию Губенко составил Сергей Савостьянов.

Примечательно, что на заседании Мосгордумы спикер Алексей Шапошников даже сделал замечание коммунистам, попросив их решать внутренние вопросы в своей фракции, не вынося их на всеобщее обозрение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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