Россия накануне хаоса: выборы в Госдуму попытаются перенести

Политическая ситуация в России на фоне экономических проблем скатывается к коллапсу. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, чтобы выиграть время власти могут попытаться даже перенести выборы в Госдуму, которые намечены на 2021 год, однако хаос в стране фактически неизбежен. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

Комментируя информацию о решении Кремля сохранить нынешнюю систему выборов Госдумы, политолог пояснил, что после последних выборов власть опасается роста протестного голосования. «Сейчас методы контроля за выборами и админресурс фактически перестают работать, а методы «химичиний» с результатами голосования контрпродуктивны – они порождают большой протест и очень много грязи после этого. Они (власть) отказались от идеи увеличить число одномандатников, потому что не в состоянии контролировать политические процесс, а к моменту выборов они будут не в состоянии контролировать вообще какой-либо процесс. У них очень много денег, но это не принесет ничего», – сказал Неживой.

Эксперт пояснил, что экономика загнала нынешнюю политическую элиту в угол, и существует вероятность, что выборы в Госдуму, которые намечены на 2021 год, будут перенесены. «Политика всегда есть продолжение экономики, о чем в нашем правительстве забыли. Поскольку экономика стагнирует, ситуация улучшаться не будет. Нефть падает, они собираются увеличить налоговое бремя на бизнес. У правительства очень много денег, но оно не инвестирует. У нас происходит коллапс экономического пространства. В регионах люди в большинстве своем живут за счет денег, связанных бюджетом, там не существует параллельной экономической активности. Можно прогнозировать, что к моменту выборов в Госдуму власть уже ничего не сможет спасти. Им нужно будет что-то придумывать – может быть, даже переносить выборы», – прогнозирует Неживой.

С его точки зрения, политические и экономические реалии таковы, что Россия неизбежно погрузится в хаос. «Если брать опыт столетней давности, у царя тоже было много денег, но когда наступает хаос, ресурсы перестают работать. Наше правительство, как Кощей «чахнет» над этим золотом, оно над ним и умрет. Будет хаос, после которого нужно будет заново строить политическую и экономическую систему», – полагает политолог.

В этой связи Неживой отметил, что прогнозировать, какая именно политическая сила после возьмет власть в свои руки – сложно. «Если рассматривать события 100-летней давности, которые все проклинают, когда царя отстраняли от власти, о большевиках почти никто не знал. Так было и с Кромвелем, и с Наполеоном – их никто не знал. В хаосе обычно поднимает голову новая элита, новая сила, которая в состоянии предложить обществу то, что общество примет», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», в июле Bloomberg со ссылкой на источники опубликовал информацию о возможности проведения парламентской реформы в России. Агентство отмечало, что это один из рассматриваемых Кремлем вариантов решения вопроса, как оставить у власти Владимира Путина после окончания его президентского срока правления в 2024 году.

В качестве одного из сценариев рассматривалось назначение Путина премьер-министром с расширенными полномочиями. Для этого требуется сохранение конституционного большинства в Госдуме от ЕР и последующее изменение основного закона страны. В этой ситуации, указывали источники агентства, Кремль рассматривает вопрос о сокращении в Госдуме доли депутатов, избранных по партийным спискам – с 50% до 25%. Остальные кандидаты – 75% – будут избираться в одномандатных округах, где многие прокремлевские выдвиженцы смогут не «светить» свою принадлежность к партии власти и формально считаться независимыми. Однако сегодня РБК со ссылкой на источник в «Единой России» уточнило, что администрация президента РФ решила не менять систему выборов в Госдуму.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.11.19

Путин рассказал об опасности отказа от углеводородной энергетики. / Дальнему Востоку «достанется»: Япония и США превращают Тихий океан в «мертвый». / Кремль ответил Эстонии на территориальные претензии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»