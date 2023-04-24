Глава подмосковного Богородского округа подтвердил данные о падении беспилотника с взрывчаткой

Глава подмосковного Богородского городского округа Игорь Сухин подтвердил данные о падении беспилотного летательного аппарата с взрывчаткой в лесном массиве возле садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Заря».

«На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства, начиненный взрывчаткой. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома», – отметил Сухин в своем телеграм-канале.

В пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа уточнили «Интерфаксу», что к беспилотнику были прикреплены 36 брикетов с 18 кг пластита. БПЛА и пакеты изъяты правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что упавший дрон – это аппарат UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. По информации СМИ, беспилотник длиной 3 метра был разломлен напополам.

Напомним, 28 февраля аналогичный беспилотник со взрывчаткой упал рядом с газораспределительной станцией близ подмосковной Коломны. Внутри дрона нашли две взрывчатки С-4 общим весом около 1 кг и четыре заряда к РПГ. По данным подмосковных властей, в результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.

Москва, Светлана Антонова

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