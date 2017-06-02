Путин не одобрил действия Сноудена, но предателем называть его отказался

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин отметил, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден поступил неправильно, опубликовав секретные сведения. Однако, по словам российского лидера, предателем своего народа американец не является.

Оценивая действия Эдварда Сноудена, Владимир Путин заметил, что экс-сотрудник американских спецслужб не должен был делать то, что сделал. «Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше», – сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что не оправдывает действия Сноудена и не считает их правильными. Тем не менее, по мнению Путина, американец не может считаться предателем, так как он не передал секретные данные другой стране, что могло бы нанести ущерб безопасности США.

Российский лидер отметил, что Агентство национальной безопасности США слишком далеко зашло в своих методах. «Следить за союзниками, если вы считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично», – сказал он, добавив, что российские спецслужбы действуют строго в рамках закона.

Полная версия интервью с Владимиром Путиным выйдет в эфир 12-15 июня, пока кабельный телеканал Showtime публикует небольшие выдержки из беседы президента с Оливером Стоуном.

Напомним, Эдвард Сноуден разыскивается США за публикацию сведений о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. В настоящее время он скрывается от американского правосудия в России, где получил убежище, а затем и вид на жительство. На родине экс-сотруднику АНБ грозит до 10 лет тюрьмы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.17

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