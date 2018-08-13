В Госдуме пугают россиян отменой пенсий в ответ на критику пенсионной реформы

Председатель Госдумы Владислав Володин Володин допустил отмену в России государственных пенсий из-за дефицита бюджета. Об этом спикер нижней палаты российского парламента заявил в Саратове на встрече с местными жителями, состоявшейся 11 августа.

Одна из участниц встречи задала Володину вопрос о повышении пенсионного возраста, посетовав на «отсутствие головы» у инициаторов реформы, а также пожаловалась на низкие пенсии сейчас и на то, что в случае пенсионной реформы ни она, ни ее внуки до пенсии просто не доживут. На слова женщины зал отреагировал аплодисментами и криками «Браво!», передают саратовские СМИ.

Володин в ответ попытался отшутиться, заявив, что на продолжительность жизни влияет посещение спортивных площадок, а затем сказал, что в государственной пенсионной системе имеется дефицит, «такая дыра», которую наполняют за счет госказны. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – сказал спикер Госдумы. Володин при этом указал на снижение числа работающих и увеличение количества пенсионеров, уверяя, что дальше ситуация будет только ухудшаться и пенсионную систему может ждать крах без повышения пенсионного возраста.

Выступление Володина в Саратове

Володин попробовал «успокоить» участников встречи тем, что он всех «слышит», и тем, что Госдума, с его слов, ратифицировала в первом чтении конвенции Международной организации труда о том, чтобы «пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию». Спикер пообещал, что документ будет окончательно утвержден до конца года.

Экономист Сергей Алексашенко в комментарии «Эху Москвы» назвал слова Володина странными и непрофессиональными. По его мнению, «всерьез обсуждать эти заявления Володина даже смысла не имеет, настолько они безграмотные». Эксперт отметил, что Володин «произнес какую-то странную речь», говорит о том, что бюджет стал бюджетным, хотя «на самом деле все последние годы минфин проводит прямо противоположную политику и сокращает дефицит бюджета, в этом году у нас профицитный бюджет».

Политолог Кирилл Рогов заявил, что предпосылки к отмене пенсий в России отсутствуют, а заявление Володина «похоже на создание какой-то экстремальной позиции, которая позволит затем правительству или Путину заверять, что пенсии никогда не будут отменены и выступить с успокоительными заявлениями».

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчина до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля, второе намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. 21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания по проекту пенсионной реформы.

Напомним, в июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса данного исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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