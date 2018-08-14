Депутат записал песню «Я отрекаюсь от Путина!» в отместку за пенсионную реформу и рост НДС (ВИДЕО)

Шоумен, певец и муниципальный депутат из Татарстана Олег Лихачев записал песню «Я отрекаюсь от Путина», разочаровавшись в президенте после известий о готовящейся пенсионной реформе, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию, и повышении ставки НДС с 18 до 20%.

Лихачев стал известен после песен собственного сочинения «Владимир Путин молодец!», набравшей 4 года назад более миллиона просмотра на YouTube, «Олигархи зажрались», «Рустам Минниханов (глава Татарстана – прим. ред.) – наш рулевой!» и благодаря участию в различных развлекательных шоу на отечественном телевидении.

«Я ждал четыре года, на санкции пенял, на выборах последних мечте не изменял и верил, что и вправду наш Путин молодец. Увы! Народ и ныне – финансовый вдовец», – поет депутата от партии «Коммунисты России». В своем очередном хите Лихачев напоминает, что «российская семья» прикрыла Путина, когда его «топили» заморские «друзья», а в «благодарность» жители РФ получили повышение пенсионного возраста и рост НДС. Припев содержит такие строки: «Я отрекаюсь от Путина, я посылаю буржуев на..., я промолчу за Медведева. Вся Россия изъедена! Это трагикомедия!».

Судя по комментариям, подписчикам Лихачева понравилась песня. «Молодец!», «Красава!», «Многие из нас ошиблись в этом человеке (Путине – прим. ред.)», – пишут пользователи.

Песня про Путина

Отметим, что ранее народный избранник написал три песни, посвященные Владимиру Путину и восхваляющие его. Однако, по его признал, он изменил свое отношение к президенту после того, как пришел к неутешительному выводу: «Владимир Владимирович не способен пойти против друзей-олигархов» «Выбирая между достойной жизнью народа и одобрительными реверансами друзей-миллиардеров, президент выбрал ошибочное решение латать дыры в бюджете за счет и без того обездоленного народа! – заявил депутат в интервью изданию «Вечерняя Казань», – Повышение НДС уже подписал…». Лихачев добавил, что у Путина есть шанс вернуть уважение к себе, если он «повернется лицом к народу и к друзьям-олигархам».

Ранее социологи из фонда «Общественное мнение» зафиксировали падение рейтингов президента РФ Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия» из-за объявленных правительством планов повысить пенсионный возраст. Так, согласно итогам опроса, электоральный рейтинг Путина снизился в начале августа до 45% – это самый низкий показатель с 2013 года. Отметим, что в мае рейтинг президента составлял 64%.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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