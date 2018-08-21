Зюганов назвал главное враньё власти РФ в пенсионной реформе

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал продвигаемую правительством и «Единой Россией» пенсионную реформу «законом об отсталости страны». «Это самый жестокий и циничный закон», который вносится в Госдуму за последние 25 лет, заявил политик в ходе больших слушаний в Госдуме про проекту пенсионной реформы.

Он назвал заявления властей РФ о нехватке денег для пенсий «самой большой наглой ложью», отмечая, что «у нас нет никакого дефолта». Кроме того, Зюганов указал, что сейчас во многих регионах средняя продолжительность жизни ниже нового планируемого возраста выхода на пенсию. Он также предупредил, что повышение пенсионного возраста ускорит «миграцию граждан из страны».

Кроме того, политик заявил, что рост инвестиций в стране практически незаметен, тогда как самые состоятельные банкиры и олигархи в РФ активно наращивают свое богатство. Зюганов при этом попенял правительству на то, что оно не пытается «перераспределять ресурсы», чтобы направить их на развитие страны.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в свою очередь, воздержался от жесткой критики в адрес властей по поводу пенсионной реформы, отметив лишь, что «закон – сырой и в таком виде его принимать нельзя». Политик предупредил, что «если закон вступит с 1 января, то в будущем году в России будет 1 млн 200 тысяч безработных – людей нищих, людей обездоленных». «1% роста безработных означает 1% роста преступности в нашей стране», – указал он.

Миронов выразил уверенность, что пенсионный закон будет принят уже осенью усилиями «Единой России», и предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину «создать специальную рабочую группу, в задачи которой будет входить структурирование всех озвученных сегодня предложений для дальнейшей их проработки». Миронов при этом выступил за проведение референдума о повышении пенсионного возраста. По его словам, если плебист все-таки состоит и народ скажет «нет», то Госдума «будет обязана заморозить» пенсионную реформу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

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