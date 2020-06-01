Путин может назначить дату голосования по Конституции в начале этой недели

Президент Владимир Путин в начале этой недели может назначить дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ожидается, что это произойдет в понедельник или во вторник. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и столичной мэрии.

По сведениям собеседников издания, голосование может пройти 1 июля, но рассматривается и вариант с 8 июля.

Один из источников считает, что плебисцит назначат на 1 июля, а досрочное голосование стартует с 25 июня, на следующий день после парада Победы. Власти делают расчет на «мобилизационный эффект от парада, воодушевление и позитив», объяснил источник.

Другой источник не исключает, что глава государства может объявить дату голосования уже в понедельник, поскольку именно к 1 июня Владимир Путин поручал правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявил, что президент РФ объявит новую дату голосования по Конституции, когда сочтет нужным. По его словам, Владимир Путин при утверждении даты голосования будет опираться на данные специалистов об эпидемиологической обстановке. Об этом пресс-секретарь президента сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Голосование по изменению Конституции должно было состояться 22 апреля, однако Путин отложил его из-за распространения коронавируса. СМИ сообщали, что голосование может быть назначено на начало июля.

На прошлой неделе Центризбирком России утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования. Согласно документу, голосование планируется организовать на улице и может быть растянуто на несколько дней.

Москва, Наталья Петрова

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