Ульяновский губернатор оставил свой пост ради выборов в Госдуму

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму. Заявление об этом глава региона опубликовал в своем Facebook.

«Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную Думу, в связи с чем попросил президента России Владимира Владимировича Путина принять мою отставку с поста губернатора региона по собственному желанию», – заявил Морозов.

Политик выразил уверенность, что сможет принести больше пользы региону и эффективно продвигать проекты развития области, работая в Госдуме. «Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», – отметил он.

Морозов возглавляет Ульяновскую область с 6 января 2005 года. Его губернаторские полномочия истекают в 2021 году.

В ЦИК России уже заявили, что выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября, передает РИА «Новости».

Накануне Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола с формулировкой «по собственному желанию». Врио губернатора республики назначен глава «Тываэнергосбыта», бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

Добавим, что в марте Сергей Морозов и Шолбан Кара-оол были включены экспертами «Минченко консалтинг» в список глав регионов, рискующих потерять свои посты.

Ульяновск, Наталья Петрова

Ульяновск. Другие новости 08.04.21

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