Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест должен быть доработан. По его словам, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации. Эта мера должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности, подчеркнул глава государства. Такое заявление Путин сделал на XXX съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства поручил правительству совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать законопроект о применении вакцинных сертификатов в общественных местах.

Как отметил Путин, законопроект должен быть «четким, ясным, понятным».

До принятия любых изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов, добавил президент. Она должна «надежно работать на здоровье граждан», подчеркнул он.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении резонансный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Обсуждение не обошлось без скандала.

Далее документ был повторно направлен в регионы, Совет Федерации и правительство России для его обсуждения ко второму чтению.

Москва, Наталья Петрова

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