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Суббота, 9 декабря 2023, 17:11 мск

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Объявлена дата собрания избирателей для выдвижения Путина

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок в расширенном составе состоится 16 декабря. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак в субботу на встрече инициативной группы в штаб-квартире ОНФ.

По предложению ее участника, председателя Союза театральных деятелей РФ, худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова мероприятие пройдет в столичном киноконцертном зале «Зарядье», уточнил он.

Турчак напомнил, что в соответствии с законодательством для выдвижения нужно создать и зарегистрировать в Центризбиркоме группу избирателей и провести сбор подписей в поддержку кандидата. Группа избирателей должна состоять не менее чем из 500 человек, ее формирует инициативная группа. Кандидат, идущий на выборы в порядке самовыдвижения, обязан собрать и предоставить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Политик отметил, что есть предложение провести собрание большой инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты РФ в следующую субботу, 16 декабря в «Зарядье», передает «Интерфакс». По итогам встречи было принято решение провести собрание в предложенную дату.

Турчак отметил, что в ходе собрания будут приняты организационные решения для проведения избирательной кампании действующего главы государства.

Также политик сообщил, что «Единая Россия» вместе с Общероссийским народным фронтом обеспечит проведение всех необходимых организационных процедур по выдвижению Путина, в первую очередь – сбор подписей в его поддержку. Турчак подчеркнул, что Путин создавал «Единую Россию» 22 года назад, и это партия президента. ЕР примет самое активное участие в избирательной кампании Путина, «предоставит всю свою инфраструктуру – это развитые сети наших региональных, местных и первичных отделений», – добавил он.

Напомним, Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком России накануне принял решение, что голосование на выборах главы государства будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. В тот же день Путин объявил о своем участии в президентских выборах. Выдвижение партийных кандидатов продлится до 1 января, беспартийных – до 27 декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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