Москва отодвинет линию фронта, Киев не решил увольнять ли Залужного, ЕС договорился о помощи Украине – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая неделя была полна значимых заявлений: Москва решила оттеснить украинских боевиков подальше от российских городов, Киев предложил отставку главкому ВСУ, ЕС сумел согласовать выделение 50 млрд евро на помощь Украине.

Дистанция недели – Путин пообещал отодвинуть линию фронта от мирных городов России

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что военные отодвинут линию соприкосновения в зоне СВО на такое расстояние, чтобы ВСУ не смогли атаковать мирные города. Это будет сделано с учетом дальнобойности западного оружия, переданного Киеву.

Отставка недели – в Киеве сначала сообщили, а потом опровергли увольнение главкома ВСУ Залужного

29 января сразу несколько источников в Киеве рассказали об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, и каждый сожалел об уходе генерала. Офис президента Украины и министерство обороны последовательно опровергли сообщения об увольнении Залужного. Позже стало известно, что главком отказался покидать пост даже с учетом предложенной ему другой должности.

Западные СМИ со ссылкой на источники в Киеве заявили, что указ об увольнении Залужного все-таки будет подписан к концу недели.

Озарение недели – США узнали, что нефтяные санкции против России не работают

Американский институт нефти (API) сообщил, что «нефтяные» санкции против России не работают. Эксперты уверены в обратном действии введенных ограничений, а именно в пагубном влиянии на экономику самих Штатов. Хотя американский Минфин не оставляет надежд перекрыть поток нефтяных рублей в российский бюджет. Министерство даже выпустило методичку для борьбы с обходом потолка цен на российскую нефть.

Признание недели – Залужный сообщил, что у ВСУ нет перспектив на поле боя с Армией России

Главком ВСУ Валерий Залужный прямо сказал Зеленскому, что украинские военные в ближайшее время не смогут повернуть ситуацию на фронте в свою пользу. Залужный признал, что конфликт зашел в «мучительную, истощающую» стадию.

Предпосылки недели – депутат рады указал на рост условий для начала переговоров с Москвой

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что число предпосылок для переговоров с Россией растет. Парламентарий объяснил «безапелляционные заявления» верхушки киевского режима приближением официального конца президентского срока. Часть депутатов готова сложить полномочия, чтобы им не пришлось принимать сложные решения по конфликту с Россией.

Заявление недели – Армения отказалась считать Россию ключевым партнером в сфере обороны

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о поиске нового ключевого партнера страны в сфере обороны. Раньше это была Россия, но у Армении появились «объективные и субъективные» причины больше не считать ее таковой.

Согласование недели – страны ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро

Венгрия согласилась на выделение из бюджета ЕС помощи Украине в следующие четыре года. Лидеры стран союза на саммите согласовали программу поддержки Киева.

Однако напряжение между Киевом и Брюсселем и не думало рассеиваться. Сразу после новости об одобрении помощи президент Зеленский упрекнул Европу в недопоставке боеприпасов и попросил еще денег.

Потери недели – число жертв бомбежки сектора Газа превысило 27 000 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 27 019 человек, еще 66 139 палестинцев ранены с 7 октября 2023 года. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в анклаве и объявляет об успехах, но не акцентирует внимание на жертвах среди мирного населения.

Вместе с тем посредники сообщили, что и Израиль, и ХАМАС сошлись во мнении о необходимости перемирия. Подробности будущей приостановки огня еще обсуждаются.

© 2024, РИА «Новый День»

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