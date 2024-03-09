ЕС отказался от транзита газа из РФ, россиян исключили из открытия ОИ-2024, переговоры по Газе провалились – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Негативные настроения царили во всем мире в эти семь дней. Европа отказалась от транзита российского газа через Украину и отказала Украине в поставках крылатых ракет. Призывы Макрона к более активному участию Запада в украинском конфликте провалились, как и переговоры о прекращении огня между ЦАХАЛ и ХАМАС, проходящие в Каире.

Отказ недели – Берлин вновь отказался отправлять ракеты Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность поставок Киеву крылатых ракет Taurus без возможности контролировать их применение. Отправлять на Украину ракеты вместе с немецкими военными для наблюдения Шольц посчитал «совершенно неприемлемым».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти не одобрили поставки Taurus киевскому режиму. Он подчеркнул это отдельно в связи с утечкой секретного разговора из бундесвера.

Провал недели – переговоры по перемирию в секторе Газа провалились

Переговоры в Каире о перемирии в палестино-израильском конфликте зашли в тупик. Движение ХАМАС отказалось от предложения посредников и передало им свой вариант условий для прекращения огня. Обсуждение перемирия идет все активнее в связи с приближением мусульманского поста Рамадан, который начнется вечером 10 марта. Представитель ХАМАС заявил, что настало время для Вашингтона потрудиться и убедить Тель-Авив на время сложить оружие.

Отмена недели – МПК отменил участие спортсменов из России в открытии ОИ-2024

Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в открытии и закрытии Паралимпиады в Париже. Это решение и остальные критерии участия спортсменов из России национальный Паралимпийский комитет назвал дискриминационными.

Решение недели – ЕС отказался от транзита российского газа через Украину

Евросоюз отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в 2025 году. При этом, в Брюсселе признали риск ухудшения ситуации с топливом, а именно дефицитом «голубого топлива» и ростом цен на него. Австрия, Венгрия и Словакия первыми пострадают, когда подача трубопроводного топлива из России прекратится.

План недели – Киев готовит новое контрнаступление в зоне СВО

Военное руководство Украины заявило, что готовится к новому контрнаступлению в зоне СВО. ВСУ якобы усвоила уроки лета 2023 года и теперь намерена стабилизировать линию фронта, максимально обучить и вооружить своих солдат.

Некоторые аналитики считают, что украинское контрнаступление начнется ближайшей осенью с удара по Крымскому мосту.

Раскол недели – заявления Макрона и утечка из бундесвера усилили раскол в Европе

Утечка секретных переговоров из бундесвера усугубила раскол между западными странами по вопросам, связанным с поддержкой Украины. Великобритания и Франция настаивают на отправке ракет Taurus в Киев и усилении мер безопасности в ФРГ.

Разногласия стали еще более очевидны после очередного громкого заявления президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего Запад проявить смелость и перехватить инициативу на Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус возразил, что Киеву нужны боеприпасы, а не смелость, намекнув на отставание Франции от остальных союзников по объемам военной помощи для Украины.

Трагедия недели – 18 человек умерли от голода в секторе Газа

На начало недели в секторе Газа 15 детей умерли от голода. Еще шесть малышей находились в критическом состоянии из-за недоедания. Через два дня число умерших голодной смертью выросло до 18 человек. В тот же день израильские военные запретили грузовику с гуманитарной помощью проехать в северную часть анклава, где люди страдают от голода.

Предупреждение недели – эпидемия слепоты грозит миру

Увлечение гаджетами приведет к эпидемии слепоты, предупредили эксперты. Подростки все реже бывают на улице и лишены жизненно важного естественного света в годы взросления. Это катастрофически отразится на их зрении.

© 2024, РИА «Новый День»

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