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Четверг, 27 июня 2024, 00:23 мск

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Путин призвал формировать госзаказ в кораблестроении на двадцать лет вперед

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию отечественного кораблестроения, в среду, 26 июня, заявил, что при формировании государственного заказа в этой сфере необходим горизонт планирования на десять, двадцать и более лет.

В своем вступительном слове, глава государства сказал: «Сегодня обсудим вопросы развития отечественного кораблестроения. Предлагаю рассмотреть ход государственного оборонного заказа в этой сфере, а также долгосрочные системные задачи, которые стоят перед нашим флотом и судостроительной промышленностью. Кораблестроение – это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на десять, двадцать и более лет. При формировании государственного заказа нам нужен именно такой горизонт планирования».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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