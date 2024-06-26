Путин заявил о необходимости защиты флота на дальних подступах

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию отечественного кораблестроения, в среду, 26 июня, призвал защитить флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы все понимаем степень геополитического напряжения в современном мире, слышим регулярные угрозы в адрес России со стороны правящих кругов ряда стран. И даже видим конкретные действия по реализации этих угроз. Естественно, к этому нужно относиться максимально серьезно, просчитывать все возможные риски и планировать адекватные ответы. Укреплять наши Вооруженные Силы и Военно-Морской Флот.

«Для повышения боевой устойчивости сил флота надо уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Имею в виду не только контроль воздушного пространства средствами ПВО, но и совершенствование систем наблюдения за надводной и подводной обстановкой для борьбы с морскими роботизированными комплексами противника. Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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