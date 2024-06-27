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Четверг, 27 июня 2024, 18:06 мск

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Медведев: Если санкции останутся, украинский кризис будет продолжаться

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в четверг, 27 июня, заявил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации и призвал к созданию реестра причиненного ущерба, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, чтобы наши партнеры по диалогу ни говорили, что санкции останутся. Значит, и кризис будет продолжаться. Весь реальный ущерб, причиненный нашей экономике, российским гражданам, российским компаниям, а также упущенную выгоду от ограничений экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать, и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях. Нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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