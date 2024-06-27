Медведев заявил, что СВО соответствует международным правовым нормам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в четверг, 27 июня, заявил, что проведение специальной военной операции соответствует международным правовым нормам, как случай самообороны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны. Замечу в скобках, что мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны».

«Западные страны намеренно игнорируют саму историю международного права. Возникает актуальный, но во многом риторический вопрос – допускает ли такой порядок, основанный на правилах, применение военной конфронтации исключительно для поддержания гегемонии одной страны или группы стран? И что, например, имеют в виду их чиновники, когда недавно министр обороны Германии заявил, что его страна должна быть готова к войне с Россией к 2029 году. Это что значит? Это план, угроза или уже разжигание войны?», – отметил зампред Совбеза РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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