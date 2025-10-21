«Это ни к чему не приведет»: Россия отвергла призывы к немедленному перемирию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не изменила свою позицию в сравнении с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе встречи лидеров РФ и США Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие о необходимости долгосрочного устойчивого мира, а не немедленного прекращения огня, «которое ни к чему не приведет». Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному установлению перемирия на Украине противоречат договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске.

Российский министр прокомментировал недавние призывы из Вашингтона о немедленном прекращении боевых действий. Он подчеркнул, что немедленная остановка украинского конфликта приведет к тому, что первопричины кризиса не будут решены. «Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать. Остановиться, а там пусть история рассудит. Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала», – сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом (цитата по РИА «Новости»).

Более того, продолжил Лавров, немедленное прекращение огня в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы означало бы только одно – «что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима, это будет единственным местом на земле, где будет запрещен законодательно целый язык, <…> на котором разговаривает большинство населения».

«Если этого хотят те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и просто предложили остановиться – мы знаем, кто этим занимается – покровители и хозяева Зеленского», – сказал российский министр, подчеркнув, что этот подход полностью отличается от договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже.

Лавров напомнил, что в понедельник, 20 октября, он провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы, по его словам, обе стороны подтвердили нацеленность двигаться в рамках пониманий и договоренностей, которые были достигнуты между Путиным и Трампом на Аляске и в ходе их телефонных контактов.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил последовательность позиции России относительно заморозки конфликта с Украиной. «Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Этот ответ хорошо известен – последовательность позиции Российской Федерации не меняется», – сказал он журналистам.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым заявил о важности устойчивого решения российско-украинского конфликта.

До этого американский лидер Дональд Трамп высказал мнение в СМИ, что России и Украины нужно остановить боевые действия на текущей линии фронта, а мирное соглашение заключить позже. Глава Белого дома после встречи с Владимиром Зеленским призвал к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения. Позже эту позицию он вновь озвучил в комментариях прессе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube