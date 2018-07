Ученые вывели сорт риса для профилактики заражения ВИЧ

Ученые сумели вырастить генномодифицированный рис с удивительными свойствами. В зернах этого злака содержится комбинация белков, способных связывать частицы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что предотвращает заражение. Предварительные эксперименты показали, что грубый экстракт ГМ-риса в значительной степени нейтрализовывает вирус. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы открытия уверены, что рис может стать дешевой альтернативной платформой для производства средств профилактики заражения ВИЧ наружного применения (микробицидов). Исследователи из Агротехнического центра университета Льейды (Испания) обратили внимание на рис неслучайно. По их словам, этот злак удобен в качестве платформы для получения рекомбинантных белков, потому что его можно выращивать прямо в регионе с высоким риском распространения ВИЧ. К тому же, белки риса безопасны, поэтому противовирусные компоненты можно от них не очищать. Наконец, рис, в отличие от чистых препаратов рекомбинантных белков, удобно хранить.

В новой работе ученые представили модифицированный сорт, в геном которого встроены сразу три гена – моноклонального антитела 2G12 против вирусного белка gp120, а также белков из группы лектинов, выделенных из водорослей – гриффитсина и циановирина-N, которые ранее показали высокое сродство к белкам ВИЧ. Белок gp120 необходим вирусу для проникновения в лимфоциты, поэтому его блокировка должна снижать вероятность заражения.

Эксперименты показали, что экстракт обладает нейтрализующим эффектом против различных штаммов и изолятов ВИЧ-1. Кроме того, по сравнению с чистой смесью всех трех связывающих вирус белков, экстракт риса показал более высокую эффективность, вероятно за счет белков самого растения. На следующем этапе эксперимента ученые планируют проверить эффективность рисового экстракта на животных.

Как напоминает N+1, самым надежным способом профилактики заражения ВИЧ на сегодняшний день остается барьерный метод (в частности, использование презерватива). Альтернативой ему может быть только постоянный прием ингибиторов транскриптазы вируса (таких как тенофовир), которые обычно недоступны широким слоям населения. Впрочем, в качестве средства профилактики в настоящее время также испытываются препараты антител, которые нужно вводить в кровь – одна инъекция может защитить от заражения на несколько месяцев.

