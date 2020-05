Ученые приблизились к созданию лекарства от алкогольной болезни печени

Группа исследователей во главе с сотрудниками Массачусетской больницы, выяснила ключевые особенности алкогольной болезни печени (АБП) на молекулярном уровне. Их работа может стать основой для создания лекарственного препарата. Статья о научной работе медиков опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи объединили анализ последовательности РНК образцов печени пациентов с результатами тестов с трансгенными мышами. В итоге ученым удалось определить две многообещающие молекулярные цели, которые позволят разработать специфические лекарственные препараты от АБП – cGAS и Cx32.

«Теперь, когда мы знаем ключевые цели, у нас наконец-то есть лекарственные мишени для разработки лечения. До сих пор их не было, а количество пациентов растет», – пояснил автор исследования, гастроэнтеролог, директор Центра лечения АБП, доктор Джей Лютер.

Вашингтон, Иван Гридин

