российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 июня 2020, 00:54 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Извержение вулкана на Аляске повлияло на события в Древнем Риме

Фото: Reuters

Американские ученые считают, что извержение вулкана Окмок спровоцировало изменения климата в Средиземноморье и повлияло на гражданскую войну в Древнем Риме. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Окмок извергался в 45 и 43 годах до нашей эры. Это привело к серьезным изменениям на другой стороне земного шара – похолодание, которое длилось в течение нескольких лет, наложилось на политический кризис, который вспыхнул после убийства Гая Юлия Цезаря, и в итоге началась длительная гражданская война.

Ученые из американского Института изучения пустынь проанализировали ледяные керны, полученные в Гренландии и России. «Речь идет об отложениях льда, которые формировались в течение тысяч лет – в пузырьках внутри них сохранился древний воздух, а также пепел вулканического происхождения», – рассказывает один из авторов исследования Джозеф Макконнелл.

Извержение вулкана Окмок было настолько мощным, что температура в Средиземноморье упала на несколько лет примерно на семь градусов Цельсия. Изменения климата усугубили политическую напряженность, что стало причиной гражданской войны, которая привела к установлению Римской империи.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 23.06.20

Вблизи Стоунхенджа нашли внушительный памятник эпохи неолита. / Во льдах Тибета обнаружили 28 неизвестных науке вирусов. / Британские ученые нашли разгадку тайны Бермудского треугольника в Сибири. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Египет

Британские эксперты заявили о заражении коронавирусом 7 млрд человек до конца года

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

У берегов Израиля обнаружили древний якорь с египетскими иероглифами

Залезть на пирамиду Хеопса и заплатить огромный штраф: туристов будут наказывать за штурм египетских пирамид

США посулили Египту санкции в случае закупок российских Су-35

Ученые установили настоящий возраст реки Нил

Названо имя террориста, причастного к крушению российского А321 в Египте

Россия простила африканцам $20 млрд долгов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, В мире, Наука, Египет,