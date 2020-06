Извержение вулкана на Аляске повлияло на события в Древнем Риме

Американские ученые считают, что извержение вулкана Окмок спровоцировало изменения климата в Средиземноморье и повлияло на гражданскую войну в Древнем Риме. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Окмок извергался в 45 и 43 годах до нашей эры. Это привело к серьезным изменениям на другой стороне земного шара – похолодание, которое длилось в течение нескольких лет, наложилось на политический кризис, который вспыхнул после убийства Гая Юлия Цезаря, и в итоге началась длительная гражданская война.

Ученые из американского Института изучения пустынь проанализировали ледяные керны, полученные в Гренландии и России. «Речь идет об отложениях льда, которые формировались в течение тысяч лет – в пузырьках внутри них сохранился древний воздух, а также пепел вулканического происхождения», – рассказывает один из авторов исследования Джозеф Макконнелл.

Извержение вулкана Окмок было настолько мощным, что температура в Средиземноморье упала на несколько лет примерно на семь градусов Цельсия. Изменения климата усугубили политическую напряженность, что стало причиной гражданской войны, которая привела к установлению Римской империи.

