Ученые выяснили влияние облаков на глобальное потепление

Британские ученые выяснили, что облака ускоряют процессы глобального потепления. Результаты исследования, основанного на анализе многолетних данных, полученных со спутников, опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии доказали, что в долгосрочной перспективе облака будут усиливать нагрев Земли. Ранее предполагалось, что облака, наоборот, отражают солнечный свет и выступают в роли «зонта».

Низкие облака оказывают охлаждающее действие, так как они не дают солнцу достичь поверхности. Высокие облака оказывают согревающий эффект, отражая энергию и усиливая парниковый эффект.

Результаты исследования показывают, весьма вероятно (97,5%), что облака усилят глобальное потепление. Из-за увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере, на планете, по сравнению с доиндустриальным периодом, к 2050 году станет теплее на 3,2 °C.

