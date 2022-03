Из-за глобального потепления на арктическом дне образовались гигантские впадины и холмы

Ученые обнаружили на арктическом дне новые формы рельефа, которые образовались совсем недавно. По всей видимости, изменения спровоцировало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили около 26 квадратных километров арктического дна канадского моря Бофорта с помощью дистанционного управляемого подводного аппарата и сонара. Четыре сеанса наблюдений позволили установить, что изменения произошли в период между 2010 и 2019 годами.

Таяние вечной мерзлоты приводит к образованию озер и холмов на поверхности, где это можно наблюдать. Оказалось, что подобные изменения происходят и на шельфе, рассказал Чарли Полл из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей.

По словам ученого, такая нестабильность может иметь серьезные последствия для любой инфраструктуры на морском дне. Например, впадины могут достигать глубины в несколько десятков метров.

Оттава, Зоя Осколкова

