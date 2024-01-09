российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 января 2024, 11:38 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Вода в бутылках содержит сотни тысяч частиц опасного для человека нанопластика

Исследователи обнаружили тысячи частиц нанопластика в питьевой воде, которая реализуется в бутылках. Большая часть из них настолько малы, что способны проникнуть в кровеносную систему и даже клетки человека.

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, бутылка воды объемом в один литр содержит в среднем около 240 000 пластиковых фрагментов. Это в 100 раз больше, чем предполагалось ранее. Дело в том, что у ученых не было технологий, чтобы разглядеть весь пластик, учитывался только микропластик – кусочки размером от 1 до 5000 микрометров.

Многие из пластиковых фрагментов оставались необнаруженными. Таким образом, можно предположить, что проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением пластиком, могут быть сильно недооценены. Как опасаются ученые, нанопластик может накапливаться в жизненно важных органах с неизвестными последствиями для человеческого организма.

Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Нанопластик также может попадать через плаценту в тела нерожденных младенцев.

Более того, ученым удалось определить лишь 10% всех наночастиц, обнаруженных в питьевой воде. Они понятия не имеют, что представляют собой остальные. Распространенность пластика в бутилированной воде может быть гораздо выше.

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге попадает на мусорные полигоны. Подавляющее большинство пластмасс не разлагается естественным путем, а со временем распадается на более мелкие кусочки. Даже во время открывания крышки пластиковой бутылки в жидкость попадает несколько частиц микропластика, то же самое происходит во время фильтрации воды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Экология

2024 год может стать самым жарким в истории / Турецкому курорту грозит дефицит питьевой воды / Потепление климата в мире впервые превысило критический порог / В России применили лазер для удаления нефтяных пятен с воды / В Панаме пенсионер из США застрелил заблокировавших дорогу экоактивистов / В России создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты / Япония начала третий этап сброса радиоактивной воды в океан / В бухте Владивостока появилось пятно от нефтепродуктов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Наука, Общество, Экология,