Вода в бутылках содержит сотни тысяч частиц опасного для человека нанопластика

Исследователи обнаружили тысячи частиц нанопластика в питьевой воде, которая реализуется в бутылках. Большая часть из них настолько малы, что способны проникнуть в кровеносную систему и даже клетки человека.

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, бутылка воды объемом в один литр содержит в среднем около 240 000 пластиковых фрагментов. Это в 100 раз больше, чем предполагалось ранее. Дело в том, что у ученых не было технологий, чтобы разглядеть весь пластик, учитывался только микропластик – кусочки размером от 1 до 5000 микрометров.

Многие из пластиковых фрагментов оставались необнаруженными. Таким образом, можно предположить, что проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением пластиком, могут быть сильно недооценены. Как опасаются ученые, нанопластик может накапливаться в жизненно важных органах с неизвестными последствиями для человеческого организма.

Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и воздействовать на органы. Нанопластик также может попадать через плаценту в тела нерожденных младенцев.

Более того, ученым удалось определить лишь 10% всех наночастиц, обнаруженных в питьевой воде. Они понятия не имеют, что представляют собой остальные. Распространенность пластика в бутилированной воде может быть гораздо выше.

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге попадает на мусорные полигоны. Подавляющее большинство пластмасс не разлагается естественным путем, а со временем распадается на более мелкие кусочки. Даже во время открывания крышки пластиковой бутылки в жидкость попадает несколько частиц микропластика, то же самое происходит во время фильтрации воды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube