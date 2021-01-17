Во Внуково перед прилетом Навального появились автозаки, в аэропорт пускают только по билету на самолет

У здания столичного аэропорта Внуково, куда, как ожидается, сегодня из Берлина прилетит оппозиционный политик Алексей Навальный, появились автозаки. Об этом сообщают телеграм-каналы Avtozak Live и Sota.Vision. На парковке аэропорта выставили автомобили с камерами, которые используются на массовых мероприятиях.

В здание аэрогавани пускают только людей с билетом на самолет, передает телеграм-канал Baza. «На весь аэропорт по громкой связи объявляют, что вход в здание аэропорта производится только на первом этаже при наличии билета», – пишет Avtozak Live, добавляя, что в международной зоне прилета аэропорта установили ширму – из-за ограждения не видно, кто выходит из зеленой зоны. Позже появились сообщения, что международная зона прилета закрыта: покинуть ее можно только через улицу.

Ранее администрация Внуково предупредила о запрете в аэропорту массовых мероприятий и отказала журналистам в возможности видеосъемки, сославшись на эпидемиологические меры.

«ОВД-Инфо» в свою очередь сообщает о первом задержании во Внуково. Как сообщается в телеграм-канале ресурса, «активиста Дмитрия Бескоровайного остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении». Что ему вменяют, пока неизвестно.

Тем временем, в Санкт-Петербурге задержали ряд активистов и журналистов, которые хотели встретить оппозиционера в Москве. «Новая газета» сообщает о задержании не менее 8 человек. В их числе редакторы телеграм-каналов «Агит Россия» и «Объектив реалий» Павел Иванкин и Андрей Макашов, корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, глава петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова. Большинству из них полицейские объяснили задержание информацией о возможной подготовке беспорядков. Некоторые из задержанных уже отпущены.

К московским сторонникам Навального накануне приходили сотрудники полиции с предупреждением «о недопустимости нарушения закона», пишет издание «Подъем».

Напомним, 13 января неделе оппозиционер, находящийся в Германии после инцидента с отравлением, объявил о скором возвращении в Россию. Скандальный политик пообещал вернуться на родину в воскресенье, 17 января. Рейс должен прибыть во Внуково в 19:20 мск.

14 января УФСИН по Москве заявило, что «предпримет все действия» для задержания политика до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу о хищении средств компании «Ив Роше».

Москва, Наталья Петрова

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