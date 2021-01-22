Лучше покататься на коньках: Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акции 23 января

Министерство просвещения России выпустило официальное предупреждение из-за несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. Ведомство призвало россиян оградить своих детей от участия в несанкционированной акции.

«В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией», – говорится в заявлении Минпросвещения. «Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных «прогулок», – призывает родителей министерство.

Ведомство предложило варианты семейного досуга на предстоящих выходных: посмотреть любимое кино, прогуляться в парке, покататься на санках и коньках, почитать книги, приготовить блюдо всей семьей, устроить фотосессию с детьми, заняться настольными играми.

«Школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», – подчеркнули в Минпросвещения.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе в Сети появились призывы выходить 23 января во всех городах на акции в поддержку Навального. Пока нет информации о том, что в каком-либо регионе эти акции согласованы.

Накануне Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января, а днем ранее Роскомнадзор обратился к соцсетям TikTok и «ВКонтакте» с требованием прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.

В четверг Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами от 800 тысяч до 4 млн рублей за публикацию призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.

В МВД России в свою очередь предупредили, что те, кто призывает выходить на несанкционированные митинги, будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.01.21

Спортсменам предложили поучаствовать в «Лыжне России» онлайн. / На Урале полицейские через соцсети напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях протеста. / Цирк заплатит более 500 тысяч рублей семье девочки, порезавшейся в туалете. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»