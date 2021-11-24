Решение близко: власти обсуждают введение QR-кодов для переболевших Covid-19 неофициально

Российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, которые переболели неофициально. Речь идет о тех, кто не попал в официальную статистику по коронавирусу, поскольку перенесли Covid-19 бессимптомно или не обращались за медпомощью, но имеют антитела к ковиду. Решение может быть принято в ближайшее время, сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к профильным ведомствам.

По словам одного из них, правительство РФ в данный момент «работает над этим» вопросом, о решении может быть объявлено в скором времени, и оно будет «формализовано». Каким образом и когда именно это будет сделано, он не уточнил, пояснив, что детали продолжают обсуждаться.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает никаких оценок относительно уровня антител, достаточного для того, чтобы быть защищенным от коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович поясняла, что наличие антител у человека не является препятствием для вакцинации.

Другой собеседник издания сообщил, что в случае принятия решения о выдаче QR-кодов на основании уровня антител, то претендовать на получение такого кода смогут не только переболевшие ковидом неофициально, но и вакцинированные иностранными препаратами.

Как отметил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, QR-код справедливо выдавать тем людям, у которых есть достаточный уровень антител для защиты от вируса, а то, как они его получили, в результате вакцинации или переболев, «это их личное дело». По его мнению, должна быть стерта «грань

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин пообещал «продумать предложения» о выдаче QR-кодов тем, кто переболел Covid-19 и имеют высокий титр антител, но не обращались за медпомощью и не привились.

Заявление об этом прозвучало на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в ответ на предложение губернатора Амурской области Василия Орлова. По мнению главы Приамурья, разработка такого порядка на федеральном уровне «в значительной степени снизило бы общественный негатив, резонанс по теме вакцинации», помогло бы разгрузить систему здравоохранения и «сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию» (цитата по сообщению пресс-службы кабмина).

Ранее сообщалось, что власти Камчатки приравняли справки о наличии антител к Covid-19 к сертификатам о вакцинации. С 23 ноября по таким справкам можно пройти в общественные места, а также воспользоваться междугородним транспортом и местными авиалиниями. Справка будет платной. Ее действие ограничено одним месяцем. Для получения справки необходимо сдать тест на антитела в любой квалифицированной лаборатории.

В Чувашии в середине ноября анонсировали введение региональной системы QR-кодов для граждан, имеющих высокий титр антител к коронавирусу. Соответствующие сертификаты будут действовать только на территории республики.

Ранее в Госдуме предложили создать в России реестр граждан, которые имеют антитела к коронавирусной инфекции, но при этом не обращались к врачам или болели бессимптомно, и выдавать им QR-коды. С такой инициативой обратился в Минздрав зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти рассматривают возможность выдачи QR-кода в зависимости от уровня антител к Covid-19, но никаких решений на этот счет пока не принято.

Москва, Наталья Петрова

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