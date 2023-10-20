«Только вахта и никаких семей»: в СПЧ призвали ввести ограничение для трудовых мигрантов

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) на фоне регулярно возникающих в России конфликтов коренного населения с мигрантами предложили ввести ограничение для трудовых мигрантов. Труд гастарбайтеров должен применяться вахтовым методом: приехали-отработали-уехали. Такое мнение высказал ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своем телеграм-канале.

«Дети мигрантов предоставлены улице и своей среде, мало подвержены воспитанию окружающей культуры и традиций местного населения. Посему труд мигрантов должен применяться вахтовым методом: целевой набор, приехали, отработали несколько месяцев, уехали. И никаких семей», – написал он.

Кроме того, общественник напомнил, что глава СПЧ Валерий Фадеев неоднократно заявлял о необходимости применения современных технологий, а не примитивного малоквалифицированного труда мигрантов.

Однако, по мнению Точенова, «соответствующий бизнес и их кураторы из органов государственной власти таким подходам (технологии и вахта) противятся». «Их подходами правит сверхприбыль», – заключил он.

Надо отметить, что в последнее время в России участились конфликты коренного населения с мигрантами, которые уже образовали собственные этнические анклавы внутри РФ и ведут себя крайне вызывающе. В Госдуме высказывали опасения, что России грозит криминальный хаос без ужесточения мер по отношению к мигрантам-правонарушителям.

По информации Следственного комитета, в России с начала года количество тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на 32% по сравнению с прошлогодним уровнем. Фиксируются факты совершения мигрантами преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних. Как отметил глава СКР Александр Бастрыкин, за 9 месяцев текущего года количество совершенных иностранцами правонарушений составило уже более 31 тысячи. В числе неблагополучных по этнической преступности регионов – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Иркутская, Свердловская и Новосибирская области и Краснодарский край.

Москва, Наталья Петрова

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