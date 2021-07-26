Четвертое золото Олимпиады: россиянин впервые в истории оказался сильнее всех в тхеквондо

Российский спортсмен Максим Храмцов стал победителем летних Олимпиады в Токио, выиграв финальный бой в тхэквондо в весовой категории до 80 кг. В решающем поединке россиянин был сильнее Салеха Эльшарабати из Иордании (20:9).

Это олимпийское «золото» стало первым в истории для РФ в данном виде спорта, уточнили в Олимпийском комитете России.

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Храмцов принес четвертую награду высшего достоинства в копилку сборной России. Ранее сегодня российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли командные соревнования. До этого в понедельник золото и серебро на Играх выиграли российские саблистки. Лучшей в фехтовании на саблях стала София Позднякова, серебряная награда досталась Софье Великой. Накануне Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Таким образом к настоящему моменту в активе сборной России четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали Олимпиады.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.07.21

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