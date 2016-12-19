Роскомнадзор пообещал не трогать Facebook и другие соцсети / И объяснил блокировку LinkedIn

Публикации за 19.12.16

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил причины блокировки американской соцсети LinkedIn и пообещал, что она не означает аналогичных мер для Instagram, Facebook и других ресурсов.

По словам Жарова, американская деловая соцсеть была заблокирована за неисполнение российских норм о защите персональных данных в сочетании с тем, что именно в этой сети было больше всего утечек личной информации.

«Существует конспирологическая теория, что LinkedIn – первая ласточка, на которой Роскомнадзор апробирует свои методы, а потом возьмется уже за серьезные социальные сети. На самом деле, причина была другая. Мы обратили внимание на то, что именно из социальной сети Linkedin было наибольшее количество утечек личных данных», – приводит «Интерфакс» пояснения главы ведомства. Жаров напомнил о скандале 2012 года, когда в открытом доступе оказались данные 170 тысяч аккаунтов LinkedIn.

Напомним, социальная сеть для установления рабочих связей была заблокирована Роскомнадзором 17 ноября. Блокировка основывается на решении Таганского райсуда Москвы по иску надзорного ведомства в защиту неограниченного круга лиц. Роскомнадзор выдвинул против LinkedIn два обвинения. Ведомство обратило внимание на агрессивную систему продвижения соцсети: в базу данных компании попадали интернет-пользователи, которые не являются ее клиентами. Затем им регулярно рассылались приглашения присоединиться к сообществу. Среди требований цензурного ведомства также было изменение пользовательского соглашения компании, в котором сейчас прописана возможность передачи третьим лицам данных российских клиентов без ведома последних. Также компания проигнорировала требования российского законодательства о хранении собранных данных на территории РФ.

Глава Роскомнадзора сегодня пояснил, какого рода опасения вызывают у российских властей особенности функционирования LinkedIn. Любые информационные следы, оставляемые гражданами в интернете, могут быть суммированы, проанализированы и использованы для идентификации личности человека и для прогнозирования его поведения, пояснил Жаров.

«Данная информация, во-первых, совершенно точно должна защищаться, не попадать к злоумышленникам, потому что когда злоумышленник будет знать, где вы перемещаетесь с деньгами, он, наверное, может предпринять какие-то действия. Во-вторых, она, безусловно, имеет значение для корпоративной информационной безопасности. Потому что если анализировать, как ведут себя сотрудники одного предприятия, допустим, работающего в особо технологичной сфере, то можно предположить, где они перемещаются со своими смартфонами, продолжают работать, и эту информацию можно похитить», – рассказал глава Росомнадзора тележурналистам для сюжета, который должен выйти в эфире НТВ в понедельник вечером.

Косвенно опасения Роскомнадзора о том, что особенности работы LinkedIn с информацией о пользователях может иметь отношение к национальной безопасности, подтвердили американские дипломаты. После блокировки соцсети представители Госдепартамента США в ультимативной форме потребовали отмены решения российского цензурного ведомства.

На другой день после блокировки представители LinkedIn попросили о встрече с российскими цензорами. В начале декабря представители LinkedIn приезжали в Россию на встречу с Роскомнадзором и рядом должностных лиц с целью обсудить сложившуюся ситуацию. Судя по последним репликам главы Роскомнадзора, переговоры цензурного ведомства с соцсетью не были успешными для LinkedIn. Эксперты российской медиасферы, в том числе президентский советник Клименко предполагали, что после переговоров блокировка будет отменена. Вероятно, сторонам не удалось достигнуть компромисса и договориться о снятии блокировки. Жаров пояснил, что американская компания будет определяться, выполнять ли условия функционирования в России, лишь после того, когда завершится процедура ее продажи Microsoft. Сами представители американской компании объявили, что они до окончания сделки с Microsoft не могут определиться с целесообразностью легальной работы в России. Из-за централизованной архитектуры соцсети выполнить требования российских законов довольно затратно: информация пользователей не распределена по отдельным для каждой страны базам данных, и компании придется специально для российских граждан создать с нуля целый программно-аппаратный комплекс.

Когда LinkedIn станет частью Microsoft, вопрос может решиться значительно проще. Тем более, что руководство корпорации объявляло о желании включить опции рекрутинговой соцсети в базовые продукты Microsoft. Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделл сообщал о планах интеграции LinkedIn с Microsoft Outlook и пакетом Office, в том числе с Word.

Москва. Другие новости 16.12.16

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