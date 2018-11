Соцсети приступили к поиску наркодилеров с помощью искусственного интеллекта

Facebook и Instagram начинают задействовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления наркоторговцев, которые взаимодействуют с клиентами в соцсетях. В частности, так называемая технология «проактивного обнаружения» будет удалять опубликованные изображения с наркотиками еще до поступления жалоб пользователей, пишет Telegraph.

«Наша технология распознает изображения, на которых есть не только сами запрещенные вещества, но и информация о намерении их продать, цены, номера телефонов и ссылки на аккаунты дилеров», – заявил глава департамента по связям с общественностью Facebook Кевин Мартин.

В скорее ИИ оставит без работы модераторов, в чьи обязанности входит просмотр подозрительных страниц, хэштегов и групп. Как пишет «Хайтек», альянс получил название Tech Together to Fight the Opioid Crisis. Готовность присоединиться к нему уже выразили исследователи Алабамского университета. Они будут отслеживать новые тактики продаж, которые применяют дилеры, а также новые сленговые названия наркотиков.

Вашингтон, Иван Гридин

