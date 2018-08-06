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Понедельник, 6 августа 2018, 11:48 мск

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Либерал-демократу отказали в регистрации на выборах губернатора Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области отказалась регистрировать кандидата в губернаторы Ларису Шакурову сразу по нескольким основаниям. Решение было принято в субботу, 4 августа. Выяснилось, что Шакурова не прошла «муниципальный фильтр» и смогла представить в свою поддержку только две подписи из 236 необходимых – от депутата думы Новотарманского МО Тюменского района Евгении Сафиевой и депутата гордумы Губкинского Алексея Колесникова. Кроме того, кандидатура Ларисы Шакуровой на должность губернатора Тюменской области была выдвинута политической партией Социальной защиты, в то время, как сама она с 2011 года является членом ЛДПР.

«Партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органах госвласти и местного самоуправления граждан, являющихся членами иных политических партий», – пояснили в избиркоме.

Напомним, ранее Лариса Шакурова баллотировалась в думу Тобольска от партии ЛДПР. Женщина была осуждена за три преступления. Ее признали виновной в мошенничестве, клевете и невыплате зарплаты. Судимость по клевете погашена, по мошенничеству – снята. По версии Шакуровой, уголовное преследование организовали ее недоброжелатели – те, кто рейдерским способом еще в девяностые отнял у ее семьи бизнес – компанию «Промэкскавация». Фирма занимается добычей песка. Женщина обвиняет сотрудников многих силовых и надзорных ведомств, куда она обращалась, в бездействии. Это и прокуратура, и полиция, и следственный комитет, и налоговая. Долгое время Шакурова пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту отъема ее бизнеса, но все тщетно.

Тюмень, служба информации

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