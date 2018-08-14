«Респект и уважение»: глава тюменского избиркома похвалил кандидатов в губернаторы за старание

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин похвалил кандидатов в губернаторы за то, что они собрали в свою поддержку подписи депутатов посёлков, а не крупных городов ХМАО и Ямала. По версии г-на Халина, так кандидаты познакомились с заботами сельских жителей. Речь идёт о прохождении муниципального фильтра. Напомним, например, за основного кандидата на выборах – Александра Моора – не подписался ни один депутат Ноябрьска. Почти все собранные им 247 подписей – это представители отдалённых районов.

Своё мнение по этому поводу озвучил глава Тюменского Избиркома г-н Халин 14 августа на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня». «Я считаю, что это, наоборот, плюс кандидатам. Что кандидат не поленился, не вышел за порог квартиры или дома и тут же в городе собрал [подписи], а съездил в отдалённую местность, пообщался с людьми, узнал их чаяния и проблемы. Поэтому ему только респект и уважение. Это касается всех кандидатов. Мы не делим их на кандидатов первого и второго сорта», – сказал председатель комиссии.

Игоря Халина не удивляет, что подписи в поддержку кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» поставили многие депутаты-единороссы. «А почему нет? У нас запрета нет на этот счёт. Поэтому никакого удивления тут быть не может. Они же подписались не за партию, а за конкретного человека», – отметил Халин.

Выборы пройдут 9 сентября 2018 года. Голосовать за кандидатов будут не только жители Тюменской области, но и население автономных округов.

Тюмень, служба информации

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