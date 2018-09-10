Озвучены окончательные итоги выборов губернатора Тюменской области. Регион возглавил Александр Моор. На данный час, когда посчитаны все бюллетени, известно, что он получил 65,86 процентов голосов. За Моора проголосовали 816 235 избирателей со всей тюменской «матрешки». На втором месте – депутат областной думы, либерал-демократ Артем Зайцев (12,99%), на третьем – коммунист Иван Левченко (12,83%), на четвертом – справоросс Владимир Пискайкин (5,77%). Все эти люди были техническими кандидатами на выборах и не являлись реальными соперниками для Моора.

Явка на выборах составила 49,1%. Ниже всего она была в ХМАО (35,48%), где наблюдалось ярко выраженное протестное голосование – более 50 процентов голосов избирателей отдано за Левченко, Зайцева и Пискайкина. Примечательно также, что Ямал обогнал по явке юг Тюменской области. Можно сказать, что тюменского губернатора выбрали ямальцы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.09.18

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