В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация на фоне наступления ВС РФ

Власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей 37 населенных пунктов на фоне активного наступления ВС России. Распоряжение об этом подписал и.о. главы военной администрации района Андрей Канашевич, сообщают украинские СМИ. Напомним, Минобороны России 7 августа заявляло, что за трое суток российские войска продвинулись по фронту на Купянском направлении на 11 километров.

Согласно документу, под эвакуацию попадают 27 населенных пунктов в Дворичанской территориальной громаде, пять – в Кондрашевской, три – в Купянской (в том числе частично сам город Купянск – левобережье реки Оскол), а также два населенных пункта в Куриловской громаде.

9 августа Канашевич призвал жителей Купянского района эвакуироваться из-за наступления российских войск.

В тот же день украинский глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов допустил проведение обязательной эвакуации населения из 53 прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Он отметил, что эта мера может затронуть более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Ранее в Киеве заявили, что украинские власти будут лишать опеки над детьми тех, кто откажется от обязательной эвакуации. Новый порядок коснется жителей восточной части страны: Донбасса, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Надо отметить, Минобороны России с начала августа сообщает о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. Сегодня ведомство заявило, что штурмовые группы овладели еще пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе села Ольшана Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

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