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Воскресенье, 9 марта 2025, 10:12 мск

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Средства ПВО перехватили за ночь 88 боевых дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 88 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск 8 марта до 07.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов: 52 БпЛА – над территорией Белгородской области, 13 БпЛА – над территорией Липецкой области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области, восемь БпЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА над территорией Астраханской области и по одному БпЛА – над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей», – уточнили в оборонном ведомстве.

Главы подвергшихся атаке регионов сообщили, что погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

В Чернянском районе Белгородской области из-за падения обломков загорелся частный дом, возгорание удалось быстро ликвидировать, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за ночного налета в российских аэропортах были приостановлены вылеты и прилеты всех рейсов. К утру все ограничения были сняты. Воздушные гавани работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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